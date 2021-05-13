В Татарском культурном центре при участии меценатов состоялся Вечер татар Москвы

Разделить радость встречи пришли в этот вечер известные спортсмены, представители бизнес-сообщества и меценаты, деятели культуры, среди которых и артисты Татарского культурного центра, члены Совета Автономии татар Москвы, а также активисты молодёжных объединений.

Известный оперный исполнитель, солист Большого театра России Марат Гали после выступления отметил, что Дом Асадуллаева — одно их уникальных мест в столице, обладающих особой атмосферой и необыкновенной акустикой. Своё творчество в этот вечер также подарили зрителям заслуженная артистка Республики Татарстан Альфина Ахматжан, Рушан Люкманов, Роберт Муртазин и дуэт «Нур».

О важности передачи традиций, в том числе благотворительной деятельности, рассказали представители духовенства — имам Исторической мечети Рамиль хазрат Садеков и имам Мемориальной мечети Асхат хазрат Гиматдинов.

Председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов в приветственном слове сделал акцент на единстве и неразделимости многонационального российского народа и анонсировал выход новой книги «Белые волки».

Насыщенная культурная программа праздника с участием известных исполнителей познакомила гостей вечера с мероприятиями и проектами Автономии татар Москвы и Совета молодёжи при Полпредстве Татарстана.

Молодые активисты, по словам заместителя председателя Совета молодёжи, члена Президиума Автономии Ильдара Зиятдинова, готовы браться за реализацию самых смелых идей и амбициозных проектов.

Такие вечера стали доброй традицией, напоминанием о том, что у татар богатейшие духовные и культурные традиции и их важно сохранять и приумножать.