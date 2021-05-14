30 апреля 2021 года в киноцентре «Авиатор» г.Тара Омской области прошла познавательная программа «В мире стихов и сказок Габдуллы Тукая», посвященная 135-летию великого поэта, подготовленная специалистами Центра татарской культуры ОНК «Дома дружбы».

В фае киноцентра была представлена выставка художественных работ учащихся Тарской детской школы искусств – «Природа вокруг нас», так же была представлена выставка конкурса декоративно – прикладного творчества – «Обаятельный Шурале».

Началось мероприятие с небольшой театрализованной постановки при участии детского вокального ансамбля «Йолдызчыклар». Ребята прочитали стихи поэта, исполнили песню «Шурале» и поиграли в веселые игры вместе с юными зрителями, а для семейного латышского клуба «Лайма» выступление стало дебютом в начале их творческого пути.

Сказочный персонаж «Шурале» как будто сошел со страниц одноименной сказки Габдуллы Тукая. Перед зрителями появился не злой лесной дух, а веселый, добрый житель сказочного леса. В ходе программы школьники приняли участие в познавательной игре «Правила поведения в лесу», посмотрели мультипликационный фильм «Шурале». В заключение мероприятия, заместитель директора МБУК ТКДЦ «Север» Елена Александровна Нальгиева, поздравила всех с наступающими праздниками, пригласила ребят на интересные мастер классы и занятия, которые проходят в ОНК «Доме дружбы». На церемонии награждения были вручены дипломы победителям конкурса по декоративно прикладному творчеству «Обаятельный Шурале: I место – Габайдуллина Амина (аппликация), II место – Витершпан Алексей (резьба по дереву), III место – Фролова Дана (панно из ниток).

руководитель татарского культурного центра

Дома дружбы народов г.Тара Омской области

Гульшат Сатышева