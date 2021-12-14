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Обучающие семинары в рамках проекта «Культурный десант» прошли в районах Татарстана

Обучающие семинары в рамках проекта «Культурный десант» прошли в районах Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.12.2021 0 2

Выездной семинар руководителей и специалистов ГБУ «Таткультресурсцентр» совместно с учреждениями культуры и с участием экспертов прошёл по основным направлениям деятельности учреждений.

Эксперты делились темами:
-Круглый стол: перспективы развития народных художественных промыслов и ремесел на территории муниципальных образований Республики Татарстан

-Порядок и систематизация пакета документов для присвоения/подтверждения званий «Народный», «Образцовый» коллектив

-Работа с фольклорным коллективом. Подбор репертуара. Заполнение базы данных творческих коллективов

-Работа на платформе ProКультура.РФ: Пушкинская карта. Президентский фонд культурных инициатив. Как составить заявку на грант.

-Социальные сети в учреждениях культуры: проблемы и пути решения

-Об эффективной деятельности и активизация поиска инновационных форм в
учреждениях культурно-досугового типа района в современных условиях.

ГБУ «Таткультресурсцентр»

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