В городе Миасс Челябинской области проходит Межрегиональная конференция, посвящённая 190-летию Мифтахетдина Акмуллы

14 декабря 2021 года в г. Миасс Челябинской области проходит Межрегиональной конференция, посвящённой 190-летию Мифтахетдина Акмуллы. Ее участники ученые, аспиранты, студенты учителя, краеведы, общественные деятели и др.

Научный руководитель конференции: Рауль Халилович Асатулин, кандидат педагогических наук.

Приветственными словами выступили глава Миасского городского округа Тонких Григорий Михайлович, муфтий, Председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России, ректор Российского исламского университета в Уфе, заместитель Верховного муфтия ЦДУМ России по образованию и подготовке кадров Раев Ринат Афраемович, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Колесникова Лена Рафиковна, председатель «Башкирского Курултая Челябинской области», президент федерации Корэш Челябинской области, Заслуженный тренер Российской Федерации Морис Харисович Юсупов.

В Пленарной части с докладом выступили :

Хабибуллиной Зулайха Ахметовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы – «Акмуллинский университет как центр продвижения и популяризации творчества великого просветителя М. Акмуллы».

Приглашенные гости из Республики Татарстан ознакомили участников конференции творческим наследием М.Акмуллы:

Закирзянов Альфат Магсумзянович, доктор филологических наук, доцент, заведующий отделом литературоведения Института языка литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, выступил с докладом- «Творческое наследие М. Акмуллы и современность»;

Макарова Венера Файзиевна, доктор филологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института языка литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан – «Комическое в творчестве М. Акмуллы.

Участники конференции после Пленарной части посетили могилу М.Акмуллы. После посещения в ДШИ №2 г.Миасс состоялся Круглый стол на тему: «Историческое наследие М. Акмуллы и его эпохи, перспективы развития».

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