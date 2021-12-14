Рустам Минниханов принял участие в открытии Татарского культурного центра в Санкт-Петербурге

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии Татарского культурного центра в Санкт-Петербурге. Также здесь состоялась встреча с активом татарской общины. Модератором встречи стал Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Рустам Минниханов поприветствовал гостей мероприятия и выразил благодарность всем, кто внес свой вклад организацию Татарского культурного центра, ставшего первой стационарной площадкой для организации деятельности и проведения мероприятий Региональной общественной организацией «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга».

– Данный культурный центр является результатом совместной деятельности многих наших соотечественников и поводом для гордости. Также он станет опорой для проектов Всемирного конгресса татар в городе Санкт-Петербурге, – отметил Президент Республики Татарстан.

Также с приветственным словом к гостям мероприятия обратились Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Максим Мейксин и Председатель Совета Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Раис Яркаев.

На торжественном мероприятии состоялось награждение членов татарской общины государственными наградами Республики Татарстан.

Медалью «За доблестный труд» был награжден заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров. Почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» была удостоена художник-живописец, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, член Союза художников Республики Татарстан Сания Бахтиярова и художник-живописец, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, член Союза художников Республики Татарстан Роберт Мифтахутдинов.

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» была вручена соучредителю Межрегиональной культурно-просветительской общественной организации «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области», члену Национального Совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Юнису Лукманову.

Также Благодарность Президента Республики Татарстан была объявлена Постоянному представителю Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренату Валиуллину и председателю комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лире Бурак.

Памятный подарок от Президента Республики Татарстан был вручен инициатору создания Татарского культурного центра Раису Яркаеву.

Напомним, в 2020 году Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в историческом центре города для организации национально-культурного центра. Правительство Республики Татарстан выделило средства и оказало поддержку в осуществлении реставрационных и ремонтных работ данного помещения. Деятельность в центре организована по нескольким направлениям. Для татарских фольклорных ансамблей обустроен универсальный вокально-хоровой и хореографический зал, где они смогут проводить репетиции и подготовку своих выступлений. Оборудованы помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний.