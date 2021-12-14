В Казани откроется выставка о Кави Наджми и его супруге Сарвар Адгамовой

15 декабря в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, который находится в Доме татарской книги, откроется выставка о Кави Наджми и его супруге Сарвар Адгамовой «Их неугасимый свет…». Она приурочена к 120-летию писателя и переводчицы. Сотрудники музея готовят необычный формат – казанцев ожидает перфоманс с участием актеров театра имени Кариева и музыкантов.

Сейчас в Доме татарской книги хранится библиотека семьи. На выставке будут представлены документы, фотографии, многочисленные письма Кави Наджми. После открытия выставки состоится панельная дискуссия «Мемориальная культура в постсоветском пространстве: Кави-Сарвар, или История в лицах». Ее тема – актуальность творчества писателя и переводчицы, их влияние на литературный процесс, их судьбы как пример для людей с посттравмой, попытка осмысления мемориальной культуры в современной России.

Также в рамках выставки запланирован лекторий «Письма в вечность: восстановление культурного облика эпохи и взаимоотношений на основе писем Кави Наджми и Сарвар Адгамовой».

Открытие запланировано на 14:00. Выставка доступна по билетам в музей до 25 декабря, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

kzn.ru