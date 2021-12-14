В Казани пройдет XII Межрегиональный фестиваль-конкурс «Иделкәем & Кариев варислары»

15 декабря в 17:00 в театре юного зрителя имени Г. Кариева состоится церемония награждения и показ спектакля, удостоенного Гран-при XII Межрегионального фестиваля-конкурса детско-юношеских театральных коллективов, студий «Иделкәем & Кариев варислары».

Для зрителей пройдет показ спектакля «Тимур и его команда», по одноименной повести Аркадия Гайдара, постановка народного театра «Радужная фантазия» МБУ «Районный дом культуры» Алексеевского муниципального района. В программе: мастер – классы от членов жюри фестиваля-конкурса, торжественная церемония награждения победителей и участников фестиваля-конкурса.

Конкурс стартовал в июне 2021 года и за это время было принято 42 заявки из муниципальных образований Республики Татарстан. В спектаклях приняли участие более 650 юных артистов. В онлайн формате прошли мастер-классы по всем видам театрального искусства с участием главного режиссера, ведущих актеров и художников Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

Фестиваль-конкурса способствует развитию детского театрального творчества и выявление ярких самобытных детско-юношеских театральных коллективов.

В состав жюри заочного тура включает в себя представителей республиканских учреждений культуры и искусства, признанных театральных деятелей, представителей творческой интеллигенции Республики Татарстан.

Организаторы Конкурса – государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» совместно с государственным бюджетным учреждением «Казанский татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева».