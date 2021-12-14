12 декабря в Доме народов Алтайского края состоялся итоговый показ конкурса «ЭТНОмода».

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Алтайского края в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».

Его задачи – сохранение традиций национального кроя и декоративного искусства; привлечение внимания общественности к проблемам сохранения традиционных костюмов; демонстрация влияния национальных традиций в одежде на развитие современного костюма; создание условий для межкультурного и межнационального взаимодействия народов Алтайского края. К участию в конкурсе приглашались представители национальных обществ и землячеств, представляющие национальные костюмы своей страны или региона; дизайнеры, художники и модельеры; коллекционеры одежды; театры моды; творческие объединения, создающие одежду с этническими мотивами; творческие люди, использующие этнические мотивы в своем творчестве.

Конкурсный показ в номинациях «Традиционная одежда народов Алтая и Российской Федерации» и «Этномотивы в современной одежде» проходил в форме дефиле, в ходе которого авторы рассказывали об отличительных особенностях и истории создания костюма. Конкурсные работы в номинации «Этно-аксессуары» были представлены на выставке. Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) приняла участие во всех номинациях конкурса.

В номинации «Этномотивы в современной одежде» 2 место заняла Эльмира Зинатуллина, «Ляйсан. Вечернее платье» (г. Новоалтайск). Моделью выступила активистка АКОО «Дулкын» (Волна) – Римма Маннасова.

Клуба любителей ремесел «Матур» под руководством Валиуллиной Е.В. был отмечен сертификатами участника четырежды в разных номинациях.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)