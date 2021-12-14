В Альметьевске дадут старт конкурсному движению «Тат-АRS-Тан»

15 декабря в 10:30 в Альметьевске будет запущено конкурсное движение «Тат-АRS-Тан», которое пройдет по всей республике. Старт движению даст образовательный проект, в котором примут участие учащиеся детских школ искусств, средних специальных профессиональных учебных заведений культуры и искусства.

«В течение полугода мы будем работать с детьми, которые захотят принять участие в проекте, после чего будет проведен отбор участников», – рассказала директор ГБУ «Таткультресурцентра» Алсу Мифтахова.

В Альметьевске пройдут мастер-классы по пяти направлениям – музыкальному, хореографическому, театральному, а также живописи и декоративно-прикладному искусству.

С талантливым подрастающим поколением будут работать: директор Казанского художественного училища имени Н.И.Фешина, преподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ольга Гильмутдинова; солистка фолк-группы «Закария», солистка творческого объединения «ISTELEK», «ALIF» Аделя Мубаракова; преподаватель сценической речи Казанского театрального училища, корреспондент телевидения Лилия Аламова; режиссер, автор-исполнитель, руководитель BOU.D.DA. ballet Артур Хайруллин; победитель конкурса 100 лучших товаров РТ, победитель Всероссийского конкурса ватной игрушки по русской народной сказке «Репка» Айгуль Серёгина; заслуженная артистка Республики Татарстан Наиля Мифтахутдинова и другие.

Ежегодное республиканское конкурсное движение детского и юношеского творчества «Taт-ARS-Taн» проводится в целях развития системы дополнительного образования и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и развития лучших традиций классического и национального искусства.

Название конкурса «Taт-ARS-Taн» включает в себя такие важные смысловые понятия, как «ARS» (лат.) – искусство, «Тан» (тат.) – заря и символизирует новое молодое поколение многонационального Татарстана.

Проект реализуется Министерством культуры Республики Татарстан совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр» на базе ДК «Иске Элмэт».

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