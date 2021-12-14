В Доме Дружбы народов пройдет церемония закрытия Года родных языков и народного единства

17 декабря в концертном зале Дома Дружбы народов Татарстана состоится торжественная церемония закрытия Года родных языков и народного единства. В мероприятии примет участие Председатель Госсовета РТ, Председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. В рамках мероприятия будут подведены основные итоги завершающегося в республике Года родных языков и народного единства.

Почетными гостями праздника станут известные национальные поэты, которые приедут в Казань на Всероссийский фестиваль «Поэзии чарующие строки» из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Республики Алтай и Азербайджана. Гостями праздника станут руководители и активисты национально-культурных автономий, представительств и филиалов Ассамблеи народов Татарстана, а также домов и центров Дружбы в муниципальных районах Татарстана.

Районы и города Татарстана будут представлены и в праздничной концертной программе, где выступят коллективы и исполнители двух десятков народов республики.

Начало концерта в 15:00.