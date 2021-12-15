tatruen
Главная / Новости / В Тюменской области открылся сельский глэмпинг с татарскими юртами
В Тюменской области открылся сельский глэмпинг с татарскими юртами

В Тюменской области открылся сельский глэмпинг с татарскими юртами

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.12.2021 0 3

Под Тобольском презентовали глэмпинг «Золотая подкова», он открылся недалеко от деревни Русские Медянки в сосновом бору. Экокомплекс будет работать круглый год.

На его территории развернулись татарские юрты, где гости могут погрузиться в атмосферу быта сибирских татар, а рядом – родовая русская изба с интерактивной экспозицией предметов крестьянского быта. Здесь можно попить чай и переночевать, познакомиться с домашними животными интересных пород, покататься на элитных лошадях орловской масти — верхом или запряженных зимой в сани, а летом в — карету, — сообщает департамент инвестиционной политики Тюменской области.

Инвестором проекта выступила жительница района, предприниматель Дания Абдулина, а фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» оказал ему поддержку.

Это наша давняя семейная мечта. Здесь всё устроено и собрано своими руками. Но без поддержки и помощи областной и местной власти, нам было бы очень трудно воплотить свою идею в жизнь, — отметила Абдулина.

tumen.dk.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.