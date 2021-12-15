Рустам Минниханов поблагодарил Александра Беглова за поддержку татарской общины Петербурга

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в северную столицу России встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Минниханов поблагодарил Беглова за внимание и поддержку деятельности татарских общественных организаций. «Общими усилиями мы создали первый культурный центр для большой татарской общины Санкт-Петербурга. Сегодня она насчитывает 31 тыс. человек», — отметил руководитель республики.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга обратил внимание на важность межрегионального сотрудничества. В этом году исполнилось 25 лет с момента выхода указа о создании Полномочного представительства Татарстана в Петербурге.

tatar-inform.ru