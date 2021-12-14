В Альметьевске прошел конкурс “Матур азан”

В мечети “Нурлы” Агропоселка города Альметьевска прошел конкурс по произношению азана среди муадзинов мечетей Альметьевского района “Матур азан”. Мероприятие началось с приветственных слов имам-мухтасиба Альметьевского района Исмаила хазрата Сингатуллина. Исмаил хазрат рассказал о достоинствах чтения азана, благах, которые уготованы муадзинам в вечной жизни.

Во время конкурса компетентное жюри оценивало точное произношение, мелодичность и правильное исполнение азана-призыва на намаз, который оглашается с минаретов мечетей 5 раз в день перед каждым намазом-обязательной молитвой. Отрадно, что на мероприятии звучал азан на татарском макаме (напеве) и многие участники были в национальной религиозной одежде.

По итогам конкурса лучшими муадзинами стали:

1 место – Илзам Хазиев (мечеть Агропоселка),

2 место – Раис Ахметшин (мечеть Урсалы),

3 место – Ильфак Шигапов (мечеть с.Бишмунча),

4 место – Расих Гайфуллин (мечеть с.Шарлама)

5 место – Нагим Дарземанов (мечеть с.Кичучатово).

Победители и призеры конкурса были награждены ценными призами Альметьевского мухтасибата, а участники – дипломами и сертификатами от благотворительного фонда “Ансар”.

Мероприятие завершилось чтением Куръана и праздничным обедом в мечети “Нурлы” Агропоселка.

dumrt.ru