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В Альметьевске прошел конкурс “Матур азан”

В Альметьевске прошел конкурс “Матур азан”

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 14.12.2021 0 8

В мечети “Нурлы” Агропоселка города Альметьевска прошел конкурс по произношению азана среди муадзинов мечетей Альметьевского района “Матур азан”. Мероприятие началось с приветственных слов имам-мухтасиба Альметьевского района Исмаила хазрата Сингатуллина. Исмаил хазрат рассказал о достоинствах чтения азана, благах, которые уготованы муадзинам в вечной жизни.

Во время конкурса компетентное жюри оценивало точное произношение, мелодичность и правильное исполнение азана-призыва на намаз, который оглашается с минаретов мечетей 5 раз в день перед каждым намазом-обязательной молитвой. Отрадно, что на мероприятии звучал азан на татарском макаме (напеве) и многие участники были в национальной религиозной одежде.

По итогам конкурса лучшими муадзинами стали:
1 место – Илзам Хазиев (мечеть Агропоселка),
2 место – Раис Ахметшин (мечеть Урсалы),
3 место – Ильфак Шигапов (мечеть с.Бишмунча),
4 место – Расих Гайфуллин (мечеть с.Шарлама)
5 место – Нагим Дарземанов (мечеть с.Кичучатово).

Победители и призеры конкурса были награждены ценными призами Альметьевского мухтасибата, а участники – дипломами и сертификатами от благотворительного фонда “Ансар”.

Мероприятие завершилось чтением Куръана и праздничным обедом в мечети “Нурлы” Агропоселка.

dumrt.ru

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