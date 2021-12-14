В Казанском университете прошли XIV Бусыгинские чтения

10-11 декабря 2021 года в Казанском федеральном университете в 14-й раз прошла Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая историко-этнографическая конференция, посвященная памяти известного этнографа и музыканта, профессора Казанского университета Е.Л. Бусыгина.

Организаторами конференции стали Министерство культуры РТ, Казанская государственная консерватория им.Н.Г. Жиганова и Кафедра этнографии и антропологии К(П) ФУ.

В рамках конференции состоялось возложение цветов к мемориальной доске профессора Е.П. Бусыгина в главном здании К(П)ФУ, у входа в Этнографический музей, торжественное открытие и Пленарное заседание Императорского зала университета.

В работе конференции приняли участие ученые-гуманитарии из академических институтов, преподаватели вузов, краеведы, учителя, музейные работники городов и районов Татарстана, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Чувашии, Мордовии, из Москвы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Ульяновска, а также Кыргызстана.

В пленарном и четырех секционных заседаниях были заслушаны и обсуждены 72 доклада и сообщений.

Традиционно в работе конференции приняли участие ученые и активисты татарских краеведческих структур, работающих под эгидой ВКТ.

Так, к примеру, в работе Форума уже 10 раз принимает участие председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор А.А. Бурханов, который в этот раз принял участие в работе Секции 3 «Современное межэтническое и межконфессиональное взаимодействие в Волго-Уралье» (Место проведения: Дом дружбы народов Татарстана) и выступил с докладом «Татарское краеведение: некоторые итоги, основные задачи, и направления и перспективы деятельности краеведческих структур в Татарстане и регионах исторически компактного проживания татар в пределах РФ.

В секции 1 «Русское население Волго-Уралья» выступили активисты общества татарских краеведов нумизмат А.И. Бугарчев и О.В. Степанов по теме: «Участие монет русских княжеств в денежном обращении Заказанья в XV- нач.XVI вв. В этой же секции выступил краевед-исследователь, учитель Карашай-Сакловской школы Сармановского района РТ Н.А.Махмутов по теме «Исчезнувшие деревни Муслюмовского района РТ».

11 декабря состоялось открытие выставки экспедиционных фотографий профессора Е.П. Бусыгина и профессора Н.В. Зорина «Мир советской деревни Среднего Поволжья».

А.А. Бурханов