В Пензенской области открылся офис общественной женской организации «Ак калфак»

В эти дни в г. Каменка состоялось открытие офиса Пензенской региональной общественной женской организации “Ак калфак”. Выделила помещение на безвозмездной основе Администрация г. Каменки.

На торжественном открытии присутствовали депутаты Законодательного Собрания Пензенской области Чистякова О. А и Глухова Л. В., заместитель главы администрации Каменского района Логачева О. А., начальник управления образования Каменского района Коняшкина О.А., представитель администрации г. Каменки Кудрякова Т.А.

Юная активистка Аделя Магдеева провела уникальный мастер-класс по вязанию крючком ковриков.

Начальник управления образования Коняшкина Е. Н. обратилась к председателю ПРОО “Ак калфак” Эльмире Васильевой с просьбой расширить территорию деятельности, включив и городские школы. “Вы делаете нужную работу и мы видим, как раскрываются дети на ваших конкурсах с другой стороны”, – отметила Коняшкина.

Помощь в ремонте помещения оказали: Патеева Марьям Анваровна , Акчурин Ильдар Анвярович , Акжигитов Бакир Усманович , Халитов Рамиль , супруги Тенишевы , семья Бареевых, Карамышева Ильмира.

Эльмира Васильева

Председатель ПРОО “Ак калфак”