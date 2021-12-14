Подведены итоги первого Всероссийского конкурса на «Лучший сельский краеведческий музей» в 2021 году

Согласно «Положения о проведении Первого Всероссийского конкурса на «Лучший (негосударственный) сельский краеведческий музей» татарских краеведов и краеведческих структур регионов татарского мира в пределах Российской Федерации в 2021 году» был проведен Конкурс среди сельских краеведческих музеев регионов татарского мира в пределах РФ по номинациям.

В ходе конкурса были выделены номинации с учётом ряда факторов: тематика, регион, статус участника, статус музея и др.

В начале предполагался конкурс по четырем номинациям, но по ходу конкурса (с учетом реальной ситуации) Оргкомитет их увеличил до пяти.

Конкурс был проведен по 5 нижеследующим номинациям:

1. Музей природы региона (Музей истории, связанный с природой).

2. Музей истории села.

3. Тематический музей (археологический, этнографический, военно-исторический и др.).

4. Музей-мемориал (музей, связанный с жизнью, деятельностью и наследием выдающихся земляков).

5. Краеведческий музей в сельской школе – Краеведческий музей, связанный с деятельностью сельских школ (только для отдаленных регионов РФ).

Для участия в Конкурсе подали заявки авторы 23 проектов. С учетом качества поданных заявок и по результатам изучения деятельности музея на месте в итоге было принято 13 проектов, среди которых и были определены победители и призеры. Остальным авторам проекта предложено повысить качественные стороны оформления проекта и активизировать практическую деятельность музеев, что позволит участвовать им в будущих конкурсах по тематике.

Названный Конкурс был проведен в связи с необходимостью стимулировать и активизировать деятельность сельских (региональных) краеведов, ученых-специалистов, представителей туристических структур и любителей истории родного края по изучению, сохранению, благоустройству, музеефикации и практическому использованию в туристических и воспитательных целях уникальные объекты природы и памятники историко-культурного наследия, написанию истории регионов и населенных пунктов, исследования и распространения опыта современного состояния и определения стратегии дальнейшего развития татарских сел и деревень, изучения архивных и музейных материалов, реставрации и созданию музеев, мемориалов и краеведческих уголков и проведению массовых мероприятий краеведческого характера.

Целью и задачами конкурса явились:

1. Вовлечение региональных краеведов, ученых, специалистов, представителей туристических структур, представителей сельского и туристического бизнеса, общественных деятелей и любителей истории родного края в поисково-исследовательскую деятельность по истории регионов и населенных пунктов.

2. Воспитание у молодежи и жителей регионов чувства любви к родному краю и гордости историей и культурой своего народа.

3. Содействие изучению и распространению материалов по объективной истории татарского и других народов Поволжья, Урала и Сибири, увековечиванию выдающихся событий, связанных исторической судьбой татарского народа и памяти его выдающихся деятелей – сынов и дочерей нации.

4. Распространение материалов о богатой истории и культуры населенных пунктов и регионов, где исторически проживают татары, среди жителей и народов РФ и зарубежных стран.

5. Активизация процесса по созданию новых и качественную развитию раннее созданных частных и ведомственных музеев в сельских регионах татарского мира.

Конкурс был проведен по инициативе и при поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар, Всероссийской общественной организации «Татарские села России», Региональной общественной организации «Общество татарских краеведов» РТ и Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ.

Проведение конкурса и его итоги поддержало руководство Всемирного конгресса татар в лице заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета ВКТ В.Г. Шайхразиева.

Координаторами конкурса выступили: руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар, заслуженный работник культуры РТ, кандидат филологических наук Д.Ф. Шакиров, Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник Комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов РФ М.Р. Тукаев, Председатель Всероссийской общественной организации «Татарские села России», почетный энергетик РФ, заслуженный работник культуры РБ, заслуженный артист РТ Ф.Г. Галимов, Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов.

Оргкомитет и координаторы подвели итоги Конкурса за 2021 год и признали целесообразность проведения аналогичных конкурсов и в будущем.

В связи с вышеизложенными моментами Оргкомитет и Учредители-координаторы Конкурса, рассмотрев представленные проекты, приняли следующее решение:

1. Признать Победителем (Лауреатом) Конкурса (ГРАН-ПРИ) проект «Борынгы Чаллы төбәге тарихына караган шәхси музей-комлекс» («Частный музейный комплекс по истории региона Чаллы»).

Автор проекта – кандидат исторических наук, краевед-исследователь Гариф Нурулла Гиматдинович (Гариф Нурулла Гыймадетдин улы) (деревня Яңа Сала Рыбно-Слободского района Республики Татарстан).

2. По номинации «Музей природы региона (Музей истории, связанный с окружающей природой») присудить места нижеследующим проектам:

2.1. I место: Проект «Экомузей-культурный центр «Калмаки» – Юрты-Константиновы».

Автор: Еремейкина Нафиса Саперовна, краевед-исследователь, председатель Национально-культурного центра «Калмаки», заместитель председателя Яшкинской мусульманской религиозной организации, отличник народного просвещения РСФСР (с. Юрты Константиновы, Яшкинский район Кемеровской области)

2.2. II место: Проект «Музей-усадьба «Кадряк».

Автор: Гарнышев Юрий Арсентьевич, краевед-исследователь, директор Автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный комплекс «Кадряк» (с. Кадряково, Мензелинский район, Республика Татарстан).

3. По номинации «Музей истории села» присудить:

3.1.I место: Проект «Музейный комплекс «Отчий дом» в д. Имангулово Туймазинского района Республики Башкортостан».

Автор: Бахтияров Рафаиль Миргалиевич, краевед-исследователь руководитель частного краеведческого музея (д. Имангулово, Туймазинский район, Республика Башкортостан).

3.2.II место: Проект «Летопись моей деревни».

Авторы: Сафин Фатих Нуруллович, краевед, учитель истории МБОУ Баланнинская ООШ; Сафина Гөльсия Кадыровна, учитель географии МБОУ Баланнинская ООШ (с. Баланны, Муслюмовский район, Республика Татарстан).

3.3.III место: Проект «Музей истории деревни. Татарский этнографический музей «Память».

Автор: Стрелкова Надия Галиоскаровна, краевед-исследователь, заведующий МКУК «КДНЦ» Дом национальной культуры Веселевского муниципального образования – Отделения Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр (д. Кулиш, Чунский район, Иркутская область).

4.По номинации «Тематический музей» присудить:

4.1. I место: Проект «Мирас» наследие татар Каменского района Пензенской области»

Автор: Тенишева Галия Ибрагимова, краевед-исследователь, общественный деятель

(с. Залесное, Каменский район, Пензенская область).

4.2. II место: Проект «Мини-Музей «Татарская изба».

Автор: Софиянова Наталья Владимировна, методист Стерлитамакского сельского Дома культуры (д. Стерлитамак, Абанский район, Красноярский край).

4.3. III место: Проект «Музей истории, культуры и быта астраханских татар имени Абдурахмана Умерова».

Автор: Ищерякова Асьма Ибрагимовна, краевед-исследователь заведующий музеем истории, культуры и быта астраханских татар имени А.Умерова (г. Астрахань).

5. По номинации «Музей-мемориал» (Музей, связанный с жизнью деятельностью, наследием выдающихся земляков) присудить:

5.1. I место: Проект «Дом-музей С.Г. Вагизова».

Автор: Абзалова Нурания Минсахиевна, краевед-исследователь заведующий Домом-музеем С.Г. Вагизова, заслуженный работник здравоохранения Самарской области, лауреат премии им. Фатыха Муртазина (с. Русский Байтуган, Камышлинский район, Самарская область).

5.2. II место: Проект «Память о прошлом – забота о будущем (Музей Боевой и трудовой славы с. Индерка).

Автор: Абдуллина Ряшидя Хамзаевна, краевед-исследователь, учитель истории СОШ с. Индерка (с. Индерка, Сосноборский район, Пензенская область).

6. По номинации «Краеведческий музей в сельской школе» присудить:

6.1.I место: Проект «Роль краеведческого музея в сохранении истории и традиции поселка Междуречье».

Автор: Мухамадеева Венера Ульфатовна, краевед-исследователь, учитель истории Междуреченского СОШ (пос. Междуречье, Тарский район, Омская область).

6.2. II место: Проект «Музей и мы».

Автор: Хусаинова Наиля Наилевна, учащаяся 6 класса СОШ с. Большой Труев (Руководитель – Сайфуллина Рашида Саитовна, учитель татарского языка и литературы СОШ с. Большой Труев) (с. Большой Труев, Кузнецкий район, Пензенская область).

Оргкомитет и Исполком ВКТ приняли решение о награждении победителей и призеров дипломами, вручением ценных подарков и призов в ходе проведения мероприятий, проводимых Всемирным конгрессом татар и Обществом татарских краеведов.

Принято решение опубликовать лучшие проекты в краеведческих сборниках и журналах в виде научной и научно-методической статьи с целью научно-методического обмена опытом между специалистами, краеведами и музейными работниками.

Поздравляем победителей и призеров с успешным завершением 2021 года.

А.А. Бурханов