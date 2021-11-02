Объявлен конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Миннуллина

3 ноября стартует прием заявок на конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества имени Роберта Миннуллина.
Конкурс проводится с целью повышения интереса детей и юношества к татарскому языку и чтению, а также – в целях развития современной детской и юношеской литературы.
Задачи конкурса: создание популярных детских и юношеских литературных произведений; популяризация татарского языка среди детей и юношества; поощрение авторов, способных внести значимый вклад в развитие современной детской литературы; выявление новых талантливых авторов.
Общий призовой фонд конкурса: 900 тысяч рублей.
На Конкурс принимаются художественные произведения по следующим номинациям:
– «Лучшее прозаическое произведение для детей или юношества» (повесть или рассказ): I место – 100 тысяч руб., II место – 80 тысяч руб., III место – 60 тысяч руб.;
– «Лучший комикс» (рисованный рассказ, сюжет которого расскрывается в иллюстрациях): I место – 120 тысяч руб.; II место – 90 тысяч руб.; III место – 70 тысяч руб.
– «Лучший скетч» (короткая одноактная пьеса комедийного или острого содержания с небольшим числом действующих лиц): (I место – 90 тысяч руб.; II место – 70 тысяч руб.; III место – 50 тысяч руб.).
– «Лучшее детское стихотворение (цикл стихотворений или поэма»): I место – 80 тысяч руб.; II место – 50 тысяч руб.; III место – 40 тысяч руб.
Заявки на Конкурс принимаются до 30 ноября 2021 года включительно.
С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Республики Татарстан.
Победителей объявят до 15 декабря 2021 года.