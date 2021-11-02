Пройти онлайн-перепись можно до 14 ноября

Онлайн-перепись населения продлили на неделю. Принять участие во Всероссийском анкетировании через портал госуслуг можно будет до 14 ноября. С таким предложением выступили специалисты Росстата и получили поддержку первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской переписи населения, онлайн-анкетирование пользуется большой популярностью. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник переписи.

По данным Росстата на конец октября, перепись прошло более половины населения страны.

Напомним, ранее пройти процедуру онлайн можно было до 8 ноября. Помимо этого существует два основных способа принять участие в массовом опросе: дождаться переписчика у себя дома или дойти до ближайшего стационарного переписного участка.

kzn.ru