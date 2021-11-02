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В татарском селе Чувашии прошел круглый стол, посвященный вопросам сохранения родных языков

В татарском селе Чувашии прошел круглый стол, посвященный вопросам сохранения родных языков

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.11.2021 0 14

Сегодня, 2 ноября, в селе Токаево Комсомольского района Чувашской Республики прошел круглый стол на тему сохранения родных языков и народного единства. Среди участников заседания были заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, заместитель министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский, председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики Мансур хазрат Хайбуллов, председатель Национально-культурного объединения татар Чувашской Республики Марат Айзатуллов, глава Комсомольского района Чувашской Республики Александр Осипов, представители татарского общественного движения из разных городов и районов республики.

Василь Шайхразиев отметил, что текущий год является годом больших событий. “2021 год, как известно, Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике Годом родных языков и народного единства. В связи с этим в Татарстане было проведено большое количество мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций народов, проживающих в республике. В том числе празднование “Уяв”. В нынешнем году праздник прошел 10 июля в Аксубаевском районе РТ. Федеральный Сабантуй состоялся в Нижневартовске. Он проводится в 21 раз, но на югорской земле прошел впервые”, – сказал Шайхразиев.

Кроме того, председатель Нацсовета рассказал о проектах, реализуемых в рамках стратегии по сохранению и развитию татарского языка и культуры, одними из которых являются Всемирная образовательная акция “Татарча диктант”, Международный литературный конкурс “Джалиловские чтения” и многое др.

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