Спектакли республиканских театров собрали 20 номинаций на театральной премии «Золотая маска»

Стали известны номинанты на национальную театральную премию «Золотая маска». Президент премии и одноименного фестиваля Игорь Костолевский и директор «Золотой маски» Мария Ревякина назвали спектакли, которые будут бороться за право стать лучшими в России по итогам года в драматическом и музыкальном театре.

Спектакли республиканских театров собрали 20 номинаций.

В частности, пять номинаций получила недавняя премьера Казанского ТЮЗа — «Иваново детство» по сценарию одноименного фильма Андрея Тарковского в постановке московского режиссера Антона Федорова. Интересно, что в прошлом году Федоров номинировался на «Золотую маску» со своей работой в Альметьевске — «Королевство кривых». «Иваново детство» представлено в следующих номинациях: спектакль большой формы, режиссер (Федоров), мужская роль (Нияз Зиннатуллин), мужская роль второго плана (Ильнур Гарифуллин), работа художника (Федоров).

Также колоссальным успехом можно считать пять номинаций спектакля «На заре» Нижнекамского татарского драматического театра им. Миннуллина. Моноспектакль по одноименному произведению татарского поэта конца XIX — начала XX века Сагита Рамиева поставил нынешний главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов. «На заре» представлен в следующих номинациях: спектакль малой формы, режиссер (Имамутдинов), мужская роль (Алмаз Хусаинов), работа художника (Лилия Имамутдинова), работа художника по свету (Ильшат Саяхов).

Пять номинаций в разделе «кукольный театр» получила работа театра кукол «Экият» «Адәмнәр» («Люди») худрука Ильгиза Зайниева, которая рассказывает о голоде в Поволжье в начале 1920-х. В основу спектакля положена повесть Галимджана Ибрагимова «Люди». «Адәмнәр» («Люди») может выиграть «Золотую маску» как лучший кукольный спектакль, за работу режиссера в кукольном театре (Зайниев), работу художника в кукольном театре (Сергей Рябинин), работу актера в кукольном театре (Дилюс Хузяхметов и Альбина Шагалиева).

Пожалуй, самыми неожиданными выглядят две номинации для создателей «Театр.Акт» из Казани Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова. Их перформанс Overtime в Иннополисе, когда на протяжении 16 часов Мигранова и Сабиров беспрерывно ходили по кругу, выполняя физические действия, попал в номинации «современный танец / спектакль» и «работа балетмейстера-хореографа».

Наконец, в номинации «Эксперимент» из 10 спектаклей 3 создано на театральной площадке «MOÑ», расположенной в Нацбиблиотеке РТ: Hava, «Децентрализация», «Чын татар».

Лауреаты «Золотой маски» нынешнего сезона будут объявлены весной 2022-го, напомним, что в этом году национальную театральную премию как лучший драматург получила казанский автор Дина Сафина.

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