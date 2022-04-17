Объявлены первые имена победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В стенах КСК КФУ «УНИКС» завершился грандиозный Гала-концерт XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Лучшие из лучших детей «Созвездия» выступили на сцене и продемонстрировали свои таланты широкой аудитории.

Более 40 ярких номеров под звуки эстрадных стандартов и музыки разных народов мира были представлены более чем 1300 финалистами проекта.

Именно здесь стали известны первые победители фестивального движения этого года.

«Как приятно вновь оказаться на этой сцене. Для меня участие в проекте стало первым в этом году. Я посетила четыре зональных этапа. И должна сказать, это был потрясающий опыт. Хочу выразить слова благодарности родителям наших талантливых деток, музыкальным руководителям, главам районов. Дмитрий Александрович Туманов – низкий вам поклон за то, что вы делаете. Вы находите самых талантливых детей районов республики и дарите возможность приехать в Казань и выступить на главных площадках города», – сказала заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Помимо основного награждения, в этот вечер детям были вручены денежные премии от Правительства РТ, специальные стипендии от Президента РТ, сертификаты от Министерства по делам молодежи РТ.

Педагоги победителей были отмечены Премией от ПАО «Татнефть».

За время проведения отборочных туров членами жюри были отсмотрено 21 тысяча творческих номеров. Свои таланты юные дарования представляли в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип». В этом году более 60 тысяч детей со всего Татарстана стали частью фестиваля.

«Сегодня на этой сцене разворачивается настоящий праздник молодости. Мы подводим первые итоги проекта этого года. На наших глазах зажигаются новые звезды сцены. И я испытываю особенную гордость за то, что эти звёзды – наши дети», – уверен заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Слава о фестивале «Созвездие-Йолдызлык» разносится далеко за пределами республики. Поэтому традиционно ее частью становятся дети и из других регионов России. В этот раз включились в проект представители Москвы, Марий Эл, Чувашии, Башкортостана, а также Самарской области и Пермского края. Впервые в этом году участником проекта стал юный певец из Донецкой Народной Республики.

«Мы услышали о проекте от наших друзей из Казани. Признаться, не ожидали, что в столь грандиозном проекте пройдём так далеко и окажемся на сцене “УНИКСА”. Мы благодарны за такую уникальную возможность. Надеемся, повторить свой успех и в следующем году», – поделилась мама участницы из Йошкар-Олы.

Уже 22 апреля в 17.00 в КРК «Пирамида» состоится итоговый Гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Здесь станут известны имена других победителей, а также обладатели Гран-при проекта.

Кроме того, со сцены будут объявлены обладатели специального приза «Достояние республики» за сохранение национальных традиций, учрежденного Государственным ансамблем песни и танца РТ только в этом году.

Масштабный концерт грандиозного фестиваля планируют посетить Президент РТ Рустам Минниханов, а также ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.

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