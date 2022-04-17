Татарская молодежь представила концерт в Доме дружбы народов г. Магнитогорска

В Доме дружбы народов г. Магнитогорска состоялся концерт – на сцене блистала татарская молодежь, которая достойно продолжает дело дедов и прадедов, прибывших на уральскую землю в 1930-х годах и сумевших сохранить главные богатства народа – татарской язык, обычаи и частичку родной культуры. С тех пор прошло почти 100 лет, но татарская культура живет, развивается и теперь она в надежных руках подрастающей смены.

Для того чтобы этот праздник состоялся, два самых ярких коллектива отдела татарской культуры объединились в одну большую семью, придумали концепцию концерта и наполнили его самыми разнообразными номерами, вооружившись девизом: «Даешь молодежь!»

Молодежный вокальный ансамбль «Йолдыз» («Звезда») образовался в Доме дружбы народов в 2013 году, а с 2014 года его руководителем стала Лиана Габдрахманова – выпускница вокального эстрадно-джазового отделения Магнитогорской государственной консерватории, лауреат городских, областных, региональных и международных конкурсов. Ее вокальные номера часто включают в разнообразные концерты Дома дружбы, на городских площадках, а нежный и глубокий голос Лианы передает все оттенки татарских мелодий, мастерски выпевая сложнейшие мелизмы – вокальные украшения, свойственные татарской народной музыке.

Творческая, талантливая, деликатная Лиана притянула в свое созвездие молодые сердца и голоса, соединив их любовью к татарской музыке. Так, на небосклоне Магнитогорска зажглось целое созвездие молодости и красоты.

А еще Лиана – признанная рукодельница, – для выступлений сама придумывает стилистику концертных костюмов для своих участников и сама же их пошивает. Так, в этот день ансамбль «Йолдыз » блистал в новых костюмах, а в исполнении Лианы прозвучало несколько песен в разных стилях, в том числе старинная татарская народная песня в сопровождении баяна (аккомпаниатор Ильяс Гафаров), выступления в дуэтах и оригинальные номера.

Клуб татарской молодежи «Идель» был основан в 2018 году вдумчивой, но с яркой энергетикой Алией Зигангировой, с детства выросшей на сцене. Членами ее клуба стали девушки и парни в возрасте от 14 до 30 лет – учащиеся школ, средних учебных заведений и ВУЗов, работающая молодежь. Они активно участвуют в акциях, челленджах, мероприятиях: акции «Чак-чак пати» и «Я говорю по-татарски»; организуют флешмобы, например, «Читаю Тукая» и интеллектуальную игру «Акыл шоу» («Умники и умницы»). А в последние годы они открыли для себя настольные татарские игры – с азартом участвуют в игре «Татарская мафия».

В 2020 году Алия Зигангирова и яркая звезда клуба татарской молодежи Римма Нигматова создали ВКонтакте кулинарную рубрику «Татарские вкусняшки», придумывали сценарии для новых роликов, подбирали музыку, рецепты блюд – буквально все, что входит в работу и кондитера, и режиссера-постановщика. И такой формат видео полюбился пользователям Интернета, а на экране зрители воочию увидели один из роликов и процесс создания очередного кулинарного шедевра.

Помимо этого во время занятий молодежь клуба разучивает татарские народные танцы, а выступления этого коллектива всегда вызывают оживление в зале и бурные аплодисменты – стремительный темп, удаль и задор, характерность образов и движений – вот отличительные особенности творчества нашего яркого коллектива.

После мастер-классов по хореографии в Казани в 2020 году, Алия Зигангирова поставила танцевальную композицию “Татарский микс” из танцев астраханских и самарских, крымских, пермских и казанских татар, премьера которой и состоялась в этот день. Автором и постановщиком композиции «В ожидании любви» в исполнении Малики Сафиной, которая учится в колледже искусства и культуры (г. Учалы, Башкортостан) на отделении «хореографическое творчество», тоже является Алия Зигангирова.

Кроме этого на «ура» были встречены остальные танцы – самый первый, задорный танец клуба – «Зяка-зяка», премьера танца “Ярмяк вагы” (“Ярминская дробинка”), происхождением из Самарской области. Характерной особенностью этого танца является огромное количество дроби, «дробушек» (как влияние русской культуры), шуточный танец («Шаян бию») и зрелищная композиция «Калфак».

Ансамбль «Йолдыз» подготовил целый ряд песен: татарская народная песня «Сафия», многоголосную театрализованную композицию на песню Рима Хасанова «Сандугачым – гүзәлем» («Соловушка»), которую он написал специально для певицы Алсу, а также премьеру новой песни «Юри генә» («Понарошку»).

Особый тон концерту задала самобытная и артистичная певица Илина Канбекова, с глубоким голосом и проникновенными интонациями. В этот день она немного волновалась, так как готовилась исполнить впервые премьера песни «Этиемэ» («Папе»), которую она написала сама и посвятила двум дорогим сердцу людям: своему отцу и любимому деду – известному композитору Рафаилу Муллануровичу Бакирову. Поэтесса Гульфира Шакирова сделала перевод стихов Илины с русского языка на татарский. Илина также представила песню «Арыдым сине көтеп» («Устала тебя ждать»), а затем звучала заводная и так полюбившаяся ее поклонникам песня «Чак-чак».

А еще ансамбль «Йолдыз» подготовил несколько дуэтов – Илина Канбекова спела с Ринатом Башаровым песню о любви, а с Алисой Любецкой – мировой шлягер «Shallow» на английском языке.

Сюрпризом для всех стало сольное выступление Алисы Любецкой с песней “Зәңгәр томан” (“Синий туман”). Это был ее дебют на сцене Дома дружбы народов. Самый обаятельный парень ансамбля «Йолдыз» Рустам Закиров спел песню «Һаман да» («До сих пор»). Он, кстати, стал в этом году победителем в конкурсе клуба «Шәп егетләр». А Рустам Нигматуллин так залихватски исполнил песню «Эх, гомер итәбез» («Эх, живем!»), что зал пустился в пляс. Вокальный ретро-номер Лианы с диско-балетом окунул зал в настроения 80-х годов – молодости их мам.

Песни и танцы обоих коллективов перемежали самые разнообразные номера: Ильяс Гафаров, Заслуженный работник культуры РТ, мастерски исполнил попурри на известные татарские мелодии. Юмористическая театрализованная миниатюра «Чисто татарская семья» заставила зрителей не только от души посмеяться, но и задуматься о сохранении своей национальной идентичности и традиций. А шуточная викторина дала возможность вспомнить модные словечки и выражения «золотых 80-х» и «лихих 90-х»: банан, батник, варёнка и другие. Задорная песня с танцевальным наполнением “Эх, дәрт бар әле” (“Эх, есть еще задор”) с солистом Рустамом Нигматуллиным разогрела зал еще больше.

Активную жизненную позицию и сплоченность нашей татарской молодежи поддержали директор Дома дружбы народов Татьяна Брагина и председатель магнитогорской автономии «Татар рухы» Кадиминур Тагиров, вручившие пассионарным девушкам и парням благодарственные письма.

И вот уже финальный выход видных, статных ведущих – Ильяса Тагирова и Риммы Фаттаховой, которые представили залу виновников торжества. Молодежный вокальный ансамбль «Йолдыз»: Илина Канбекова, Алия Муслимова, Регина Яровикова, Эльвира Хайруллина, Рустам Нигматуллин, Алиса Любецкая и Рустам Закиров, Лилия Мухаметова и руководитель Лиана Габдрахманова.

Клуб дружной татарской молодежи “Идель”: Малика Сафина, Аделина Сарманова, София Сабитова, Альберт Тухватуллин, Регина Галимуллина, Карина Абдулбарова, Ринат Башаров и руководитель клуба Алия Зигангирова.

Что еще можно добавить? Наша татарская молодежь готовилась и выступала от всей души, зарядив зрителей хорошим настроением на всю весну и предстоящее лето. Так держать!

Методист Дома дружбы народов

Лия Ахметзянова