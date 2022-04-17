30-летие Татарского общественного культурного просветительного центра отметили в г.Ташкенте

8 апреля 2022 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных 30-летию образования Татарского общественного культурного просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента в столичном дворце Туркистон состоялись торжественное собрание и праздничный концерт. Среди приглашенных были представители официальных органов и общественности Республики Узбекистан, Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, Посольства России в Узбекистане, Представительства Россотрудничества, Торгового представительства России, дипломатического корпуса, аккредитованного в Ташкенте, Предпредставительств российских компаний. Республику Татарстан представлял заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев.

Перед началом торжественного мероприятия высокие гости ознакомились с выставкой, расположившейся в фойе дворца культуры Туркистон. Здесь были представлены блюда, национальная одежда, изделия ручной работы, предметы быта, отражающие традиции татарского народа. Выставка организована под руководством ТОКПЦ и усилиями соотечественников, проживающих в Ташкенте. В.Г.Шайхразиев высоко оценил экспозицию.

С приветственным словом и поздравлениями в адрес ТОКПЦ г.Ташкента обратились председатель КМОДС при Кабинете министров Республики Узбекистан Р.Д.Курбанов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального собрания («Милли җыены») Всемирного конгресса татар (ВКТ) В.Г.Шайхразиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан О.С.Мальгинов, председатель правления ТОКПЦ г.Ташкента Р.Х.Набиуллин.

Р.Д.Курбанов от имени правительства Узбекистана поздравил ТОКПЦ с юбилеем, зачитал поздравительное послание хокима города Ташкента. В выступлении было подчеркнут значительный вклад татарской общественности в развитие нового Узбекистана, укрепление межнационального мира и согласия на узбекской земле.

В.Г.Шайхразиев, в связи со знаменательной датой, передал слова поздравления от имени Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, правительства Республики, ВКТ и себя лично. “Татары, проживающие в Узбекистане, бережно хранят наследие предков и передают их будущим поколениям”, – сказал он. Он отметил большой вклад Татарского общественного культурно-просветительского центра в сохранение и развитие татарской культуры.

Затем активистам Центра, внесшим большой вклад в сохранение и развитие татарского языка, культуры традиций и обычаев были вручены медали «100- летие ТАССР», Благодарности Президента Республики Татарстан, удостоверение к званию заслуженного работника культуры Республики Татарстан, почетные грамоты Министерства культуры Республики Татарстан, медали «За большие заслуги перед татарским народом» и благодарственные письма ВКТ.

О.С.Мальгинов за вклад в дело сохранения и развития языка, культуры и традиций российских соотечественников, укрепление межнационального мира и согласия в Республике Узбекистан вручил активистам ТОКПЦ благодарности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Узбекистан.

После торжественной части мероприятия состоялась концертная программа, в которой приняли участие ансамбль песни и танца Государственной филармонии Узбекистана, самодеятельные татаро-башкирские ансамбли «Яшьлек», «Изге Нур», «Дуслык», хореографическая школа «Жемчужина», народный ансамбль «Эдельвейс» из Алмалыка. Своим пением зрителей порадовали народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов, заслуженный артист Узбекистана Руслан Гафаров, заслуженные артисты Республики Татарстан Рамзия Бикбулатова, Фируза Халдарова, Марат Хакимов, заслуженные работники культуры Республики Татарстан Римма Гизатуллина, Марьям Бухарова, Райхан Манняпова и многие другие.

Тепло и сердечно были приняты гости из исторической родины народный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Айдар Галимов, народный артист Республики Татарстан Зайнаб Фархутдинова, заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Р.Тухватуллин, солист Булат Билалов, баянист Булат Хисамов.

Во всех мероприятиях по празднованию 30-летия ТОКПЦ г.Ташкента приняли участие руководители остальных 8 татарских культурных центров Узбекистана.

Торжественное собрание и праздничный концерт освещались Телерадиокомпанией Узбекистана и корпунктом «Татарстан – Новый век» в Ташкенте.

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