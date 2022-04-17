290 лет выдающемуся татарскому просветителю, основателю научного изучения татарского языка Сагиту Хальфину

Накануне, 10 апреля, исполнилось 290 лет выдающемуся татарскому просветителю, переводчику и педагогу, основателю научного изучения татарского языка Сагиту Хальфину (1732-1785).

В 1769 году по указу Екатерины II в Казанской гимназии, впервые было введено преподавание татарского языка. Первым учителем был назначен переводчик Казанского Адмиралтейства Сагит Хальфин, который впоследствии и разработал учебные материалы, методику преподавания языка для воспитанников русского происхождения.

Сагит Хальфин является автором первого в России печатного светского букваря татарского языка «Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и складов» (М., 1778г.). Азбука Хальфина была издана в типографии Московского университета и в течение нескольких десятилетий оставалась единственным пособием по обучению письму и чтению на татарском языке.

В музее букваря в Арске бережно хранится один из экземпляров азбуки Хальфина.

Также Сагит Хальфин составил сохранившееся в рукописи учебное пособие «Татарский словарь и краткая татарская грамматика в пользу обучающегося юношества татарскому языку» (1785г.). Крупные ученые своего времени высоко оценили труды Хальфина, которые до сих пор не потеряли своей научной ценности.

Кроме того, Сагит Хальфин был выбран от Старой и Новой татарских слобод Казани депутатом т.н. Уложенной Комиссии, действовавшей по велению Екатерины II.

Позже научно-педагогическую деятельность Сагита Хасновича продолжили сын Исхак и внук Ибрагим Хальфин.

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