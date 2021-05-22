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Объявляется начало отборочного тура областного конкурса красоты и таланта “Татар кызы Пенза – 2021”

Объявляется начало отборочного тура областного конкурса красоты и таланта “Татар кызы Пенза – 2021”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 22.05.2021 0 6

РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” объявляет начало отборочного тура областного конкурса красоты и таланта “Татар кызы Пенза – 2021”.

Основные требования к участницам:
1. Возраст от 17 лет до 27 лет;
2. Статус – не замужем;
3. Интерес к татарской культуре, знание татарского языка, татарских традиций и обычаев;
4. Проживание на территории Пензенской области.

Для участия в отборочном туре необходимо:
-заполнить анкету участницы конкурса (https://forms.gle/Ldw8M9vQQ3pE3J7t5);
-фотографии (2 шт., 1 – в татарском национальном костюме, 1 – в вечернем платье);
-видеовизитка с краткой информацией о себе на татарском языке (продолжительность не более 2 мин.).

Все видеоматериалы отправляются на электронную почту автономии: [email protected] с темой сообщения “ТАТАР КЫЗЫ ПЕНЗА-2021”.

Срок приёма заявок осуществляется до 15 июня 2021 года!

Более подробно с Положением конкурса можете ознакомиться здесь. Если у вас возникли вопросы, пишите или звоните по тел.: +7 937-91-21-007, Абузярова Гульнара.

penza.tatar

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