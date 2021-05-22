Полпредство Татарстана посетил директор уфимского театра «Нур»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Фирзатом Габидуллиным – директором Уфимского государственного татарского театра «Нур».

Обсудили предстоящие московские гастроли театра «Нур» в Москву, они состоятся 31 октября и 1 ноября 2021 года на сцене Московского драматического театра «Модерн».

Театр привезет два спектакля – драму «Ул кайтты» («Он вернулся») и комедию «Көлмәгез, мин үләм» («Не смейтесь, я умираю»).

Театр «Нур» («Луч») в 1912 году основала 19-летняя Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская.

Смелая девушка, воспитанница труппы «Сайяр», стала первой артисткой татарской сцены и всех тюркоязычных народов в целом. В работу труппы «Нур» была вовлечена творчески воодушевленная и просвещенная молодежь. А сама Сахибжамал стала и режиссером, и первой профессиональной артисткой. Взвалила она на свои хрупкие плечи и все трудности по организационным, финансовым и гастрольным вопросам.

За короткий период был набран богатый репертуар труппы из произведений известных татарских драматургов: М. Файзи, Г. Камала, Ф. Амирхана, С. Рамиева, Г. Колахметова; русских и зарубежных классиков, как А. Островский, Ж.Б. Мольер, Г. Гете, Шиллер, О. Деннери.

С 1912 по 1918 годы молодая театральная труппа активно работает, ставит спектакли и гастролирует по всему Уралу, Поволжью, Средней Азии, Северному Кавказу, Крыму и Западной Сибири. В годы гражданской войны труппа распалась.

Через 70 с лишним лет «НУР» обрел второе рождение. Сегодня творчество татарского театра, работающего в столице Башкортостана широко известно не только в республике, но и за ее пределами.

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