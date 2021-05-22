В Бугульме заработала интерактивная площадка «Татар өе»

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр татарской культуры» в рамках Года родных языков и народного единства с 14 мая 2021 года начала работать интерактивная площадка «Татар өе».

Для воспитанников детских садов и учащихся школ города это стало уникальной возможностью «прикоснуться» к истории наших предков. За семь дней работы интерактивной площадки её посетили более 100 детей. Театрализованные экскурсии в прошлое в МБУ «Центр татарской культуры» будут проводиться и для школьных лагерей.

Гостям «Татар өе» сотрудники центра татарской культуры поведали об укладе жизни татарского народа, рассказали о значении дома для наших предков, а также о необходимых предметах, которыми пользовались наши прадеды и прабабушки.

Здесь же дети познакомиться с полезными народными травами и узнали секреты рукоделья у мастериц, прошли мастер-класс «Татарский орнамент», где каждый смог смастерить своими руками индивидуальный татарский костюм.

Интерактивная площадка «Татар өе» – это проект, благодаря которому мы сможем сохранить тонкую связь между поколениями, ведь это наш нравственный долг.

Света Андреева

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