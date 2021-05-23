В Ютазах пройдет Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди мусульманок

29 мая 2021 года в поселке Уруссу Ютазинского района пройдет Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин.
Конкурс проводится с целью приобщения мусульманок к истинному знанию Ислама, для утверждения искренних намерений, а также с целью повышения уровня знаний Куръана и развития дальнейшего стремления к изучению Священной Книги наизусть. Соревнования проводятся в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» и «Знание наизусть 5-х (26, 27, 28, 29, 30) джузов». Кроме того, от участниц требуется знание махраджа и таджвида, а также умение красиво читать Куръан.
В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Куръана и хафизами Куръана. Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации. Победительницам прошлогоднего конкурса разрешено принять участие в знании 5-ти джузов.
Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин проводится Духовным управлением мусульман РТ, казыятом Юго-Востока РТ, мухтасибатом Ютазинского района, администрацией Ютазинского муниципального района.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8-927-482-69-12, 8-927-478-25-09.
Победительнице конкурса в номинации знание наизусть 5-х (26,27,28,29,30) джузов текста Священного Курана будет вручен денежный приз в размере 50 тыс.рублей, для победительницы второй номинации предусмотрен специальный приз от Ютазинского мухтасибата, остальных конкурсанток, занявших призовые места также наградят ценными призами. Кроме того, все участницы будут награждены поощрительными призами.