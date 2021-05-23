В Ютазах пройдет Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди мусульманок

29 мая 2021 года в поселке Уруссу Ютазинского района пройдет Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин.

Конкурс проводится с целью приобщения мусульманок к истинному знанию Ислама, для утверждения искренних намерений, а также с целью повышения уровня знаний Куръана и развития дальнейшего стремления к изучению Священной Книги наизусть. Соревнования проводятся в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» и «Знание наизусть 5-х (26, 27, 28, 29, 30) джузов». Кроме того, от участниц требуется знание махраджа и таджвида, а также умение красиво читать Куръан.

В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Куръана и хафизами Куръана. Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации. Победительницам прошлогоднего конкурса разрешено принять участие в знании 5-ти джузов.

Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин проводится Духовным управлением мусульман РТ, казыятом Юго-Востока РТ, мухтасибатом Ютазинского района, администрацией Ютазинского муниципального района.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8-927-482-69-12, 8-927-478-25-09.

Победительнице конкурса в номинации знание наизусть 5-х (26,27,28,29,30) джузов текста Священного Курана будет вручен денежный приз в размере 50 тыс.рублей, для победительницы второй номинации предусмотрен специальный приз от Ютазинского мухтасибата, остальных конкурсанток, занявших призовые места также наградят ценными призами. Кроме того, все участницы будут награждены поощрительными призами.

dumrt.ru