Постпред РТ Хайдар Гильфанов принял участие в церемонии «Сад мира» («Garden of Peace»), посвященного Международному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. Так же участие приняли глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный секретарь Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» Андрей Бельянинов, Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова, Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, представители консульств зарубежных стран в Екатеринбурге, национальных культурных объединений г. Екатеринбурга и др.

После митинга участники акции посадили деревья и в завершении мероприятия был заложен первый камень на месте будущего памятника великому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. В закладке камня приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов и руководитель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» Суфия Таминдарова.

Мероприятие прошло в Аллее Дружбы Народов г.Екатеринбурга расположенной на пересечении пр. Космонавтов и улицы Фронтовых бригад вблизи станции метро «Машиностроителей».

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