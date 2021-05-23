В городе Кронштадте состоялось открытие выставки Рамзии Зиннатовой

в выставочном зале Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» состоялось торжественное открытие выставки Рамзии Зиннатовой «Хасите». Выставка приурочена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие: Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, заместитель Главы Зеленодольского муниципального района Николай Бызин, Глава совета депутатов муниципального образования Город Кронштадт Наталья Чашина, представители татарской общественности, СМИ и др.

С приветственными словами к гостям обратился Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин. Он поблагодарил Рамзию Зиннатову за неоценимый вклад в деле сохранения традиций татарского народа и администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и Зеленодольского района Республики Татарстан за развитие совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества между регионами.

На выставке гости ознакомились лишь с малой частью работ Рамзии Зиннатовой – с холстами, иллюстрирующими ее верность теме национального в творчестве: традиционные мотивы в национальном костюме и интерьере. Эти холсты написаны в лучших традициях реалистической школы.

Выставка «Хасите» организована в рамках реализации подписанного соглашения о сотрудничестве между Зеленодольскмм районом Республики Татарстан и г. Кронштадт. Подписание побратимских соглашений показывает свою эффективность и способствует развитию деловых, культурных, туристических и образовательных связей не только между районами, но и в целом, между регионами.

Делегация Зеленодольского района, в рамках своей деловой поездки в г. Кронштадт, также обсудит дальнейшие планы по организации совместных проектов в области культуры и торгово-экономического сотрудничества.

Рамзия Шайдиевна Зиннатова родилась в Казани в 1954 году. В 1973 году окончила театрально-декорационное отделение Казанского художественного училища, а в 1980-ом – графический факультет Академии художеств имени И.Е. Репина. Живет и работает в Петербурге, ведет преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете филологии и искусств Института Искусств. Член Союза художников России с 1985 года. С 1980 года – активный участник выставок в Петербурге, Казани, Китае (Шанхай). Ее работы находятся в фондах Министерства культуры России, Российской Академии Художеств, Государственном музее искусств Татарстана, музеях Германии, частных коллекциях России, Франции, Германии, Ирландии, ЮАР, США и др.

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