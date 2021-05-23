Санкт-Петербурге состоялось открытие межрегиональной выставки «Сто лет вместе. Казань — Санкт-Петербург транзит»

21 мая в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось открытие межрегиональной выставки «Сто лет вместе. Казань — Санкт-Петербург транзит», в рамках художественного проекта Союза художников Республики Татарстан «Наша Республика», посвященного 100-летию ТАССР.

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России – здесь в мире и согласии проживают представители 173 национальностей.

Юбилейная выставка «Наша Республика» призвана показать многообразие культурного богатства Татарстана. География участников впечатляет: от Комсомольска-на-Амуре до Санкт-Петербурга и от Череповца до Симферополя.

Натюрморты, портреты, жанровые композиции – выставка включила в себя 100 живописных, графических и прикладных работ, на выставке

Все 100 картин, участвующих в проекте, имеют формат 100х100 сантиметров, что очень символично в год 100-летия ТАССР, на выставке в Санкт-Петербургском Доме Национальностей представлено более 70 работ.

Данную выставку уже увидели в Москве, Казани, Чебоксарах, Самаре и пяти городах и поселках Республики Татарстан, в том числе в Доме дружбы народов Татарстана.

На торжественное открытие выставки в Санкт-Петербург приехали художники из Татарстана: председатель Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев, члены Союза художников Татарстана Ильнур Бакиров, Виктор Тимофеев, Елена Острая, Эдуард Халиуллин.

Среди участников из культурной столицы: официальный представитель Союза художников РТ в г. Санкт-Петербурге Ильдус Вахитов, члены союза художников Татарстана Сания Бахтиярова, Роберт Миф, Азат Галимов, Татьяна Лушникова, Алим Ныров, Роман Абдуллин и другие.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области