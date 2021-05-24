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В Бавлах прошел вечер памяти писателя Рафаэля Мустафина

В Бавлах прошел вечер памяти писателя Рафаэля Мустафина

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, 24.05.2021 0 5

21 мая в Бавлинском доме культуры состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения земляка, писателя-публициста, литературоведа, заслуженного работника культуры Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая и Республиканской премии имени Мусы Джалиля Рафаэля Ахметовича Мустафина.

В мероприятии приняли участие писатель, известный татарский драматург, народный писатель Республики Татарстан Фоат Минлеахметович Садриев, родная сестра Рафаэля Мустафина Светлана Ахметовна Губайдуллина.

В ходе вечера прозвучали воспоминания о Рафаэле Ахметовиче, были показаны фрагменты интервью с писателем, видео о школьном музее Рафаэля Мустафина.

В завершение вечера памяти прозвучало предложение присвоить школе №1, где в свое время работал Рафаэль Ахметович Мустафин, его имя. В ближайшее время местное отделение Всемирного конгресса татар планирует выступить с данной инициативой перед руководством района.

Фарида Зиярова

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