В Бавлах прошел вечер памяти писателя Рафаэля Мустафина

21 мая в Бавлинском доме культуры состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения земляка, писателя-публициста, литературоведа, заслуженного работника культуры Татарстана, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая и Республиканской премии имени Мусы Джалиля Рафаэля Ахметовича Мустафина.

В мероприятии приняли участие писатель, известный татарский драматург, народный писатель Республики Татарстан Фоат Минлеахметович Садриев, родная сестра Рафаэля Мустафина Светлана Ахметовна Губайдуллина.

В ходе вечера прозвучали воспоминания о Рафаэле Ахметовиче, были показаны фрагменты интервью с писателем, видео о школьном музее Рафаэля Мустафина.

В завершение вечера памяти прозвучало предложение присвоить школе №1, где в свое время работал Рафаэль Ахметович Мустафин, его имя. В ближайшее время местное отделение Всемирного конгресса татар планирует выступить с данной инициативой перед руководством района.

Фарида Зиярова