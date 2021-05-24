В Ташкент прибыла группа ученых для изучения народно-прикладного искусства Республики Узбекистан

21 мая 2021 года в Ташкент, при содействии Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, прибыла группа ученых Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан для изучения народно-прикладного искусства Республики Узбекистан. Стажировка включает посещение мастерских ремесленников и музеев в городах Ташкент, Самарканд, Шахрисабз, Бухара, Ургенч, Хива и Нукус.

В состав делегации вошли старший научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства, к.и.н. Людмила Шкляева, к.и.н. Ольга Улемнова и Наталья Герасимова. Проектная группа ученых является обладателем гранта Правительства Республики Татарстан «Алгарыш». Научная стажировка проводится с целью изучения опыта сохранения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов народов Республики Узбекистан и выявления взаимосвязей с искусством татарского народа.

По приезду, состоялась встреча с представителем Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдаром Ахтареевым, в рамках которой были определены направления сотрудничества и произошел обмен мнениями. Отмечена важность налаживания тесного сотрудничества с Министерством культуры и Министерством туризма и спорта Республики Узбекистан, узбекскими учеными, в том числе из числа активистов Татарских общественных культурных центров.

Делегация пробудет в Узбекистане до 4 июня. По окончанию поездки, татарстанскими учеными, планируется выпуск соответствующих публикаций.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан