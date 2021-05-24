Астраханцев приглашают на областной Сабантуй

29 мая в Астраханской области пройдет праздник Сабантуй, один из самых древних праздников тюркского народа, символизирующий окончание весенних полевых работ. Организаторами праздника выступят Правительство Астраханской области и региональная национально-культурная автономия татар Астраханской области.

В этом году Сабантуй пройдет на трех площадках: в городе Астрахани на территории «Дома дружбы» (ул.Богдана Хмельницкого, д. 9, корп. 3Б), в селе Старокучергановка Наримановского района и в селе Три Протока Приволжского района.

На всех площадках для гостей приготовили праздничную концертную программу с участием астраханских коллективов, а также творческих коллективов и исполнителей Республики Татарстан – народный артист Республики Татарстан Рустем Закиров, заслуженные артисты Республики Татарстан Эльвира Хайруллина и Ваес Байрамов, лауреаты международных конкурсов Рафаэль Якупов, Алсу Валиуллина и Ильгиз Закиев.

В селе Старокучергановка праздничные гуляния развернутся на площадке «Туган авылым» («Родное село») на территории школы. Гости смогут познакомиться с жизнью современного татарского села, традициями народа, его культурой, стать участниками состязания по национальной борьбе на поясах «кореш» и других спортивных конкурсов, попробовать национальные угощения. Для самых маленьких гостей будут организованы игровые развлекательные площадки, выставка военной техники. На главной сцене для гостей праздника выступит артист государственного камерного хора Республики Татарстан Ильнур Еникеев. Начало праздника в 10.00.

На площадке «Алтын майдан» («Золотая площадь») в селе Три Протока гостей ждут традиционные конные скачки, а также верблюжьи бега. Астраханцы смогут посетить народные подворья, прогуляться по «Восточному базару», стать зрителями и участниками национальной борьбы на поясах «куреш» и других развлекательных площадок. Гости Сабантуя смогут увидеть выставку военной техники и музей под открытым небом. Начало праздника в 10.00.

«Дом дружбы» будет ждать астраханцев на площадке «Татар бистэсе» («Татарская слобода»). Гости праздника познакомятся с бытом и традициями татарского народа через изделия умельцев декоративно-прикладного творчества, а также смогут стать участниками национального «Әби бабай бәйрәме» («Праздник бабушек и дедушек»). Начало праздника в 12.00.