19 мая в Магнитогорске состоялся творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Гамиля Афзала. В гости были приглашены Ленар Шаех, поэт, главный редактор книжного издательства «Таткнигиздат» и поэт Рифат Салах, лауреат премии Союза писателей Турции имени Намыка Кемаля.

Вечер прошел в стенах Центральной городской библиотеки им.Б.Ручьёва в присутствии множества гостей, в том числе и прямых родственников Г.Афзала, проживающих в г.Магнитогорске.

Днём гостям показали школу №35, в которой учился Гамиль, место нахождения барака, в котором проживала семья Афзаловых, провели экскурсию по Магнитогорску, во время которой родственники Гамиля делились своими воспоминаниями.

На творческом вечере Ленар Шаех рассказал о годах жизни Г.Афзала после отъезда из Магнитогорска с показом архивных фото. Рифат Салах прочел стихи поэта и призвал татар учить свой родной, татарский язык.

Именно на татарском языке издано основное количество книг со стихами Г.Афзала. На русском языке стихи увидели свет трижды – 1960 год – «В строю», 1966 год – «Бессоной ночью», 2020 год – «Лунные вечера». Более 50 лет не издавались стихи на русском языке, серьезное упущение не знаю кого, но в лице Ленара Шаехова в 2020 году удалось выпустить в свет издание, которое станет популярным среди читателей, читающих русскоязычную литературу.

Мухамедшин Рафаил,

представитель МГОО «МНКАТ «Татар рухы»