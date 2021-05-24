Состоялся Региональный конкурс-фестиваль татарской культуры “Сибирские самоцветы”

22 мая остоялся Региональный конкурс-фестиваль татарской культуры “Сибирские самоцветы”

Цель конкурса – сохранение языка, культуры, традиций и обычаев татарского народа, воспитание детей и молодежи в лучших этических, нравственных традициях, развитие творческих способностей и раскрытие личностного потенциала.

Все участники конкурса очень талантливые, творческие и музыкальные. Конкурс стал возможен благодаря победе Центра сибирско-татарской культуры в конкурсе волонтерских проектов программы социальных инвестиций СИБУРа “Формула хороших дел”.

Конкурс-фестиваль “Сибирские самоцветы” осветил 5 направлений культуры татарского народа, это – Вокал, Хореография, Художественное слово, Декоративно-прикладное творчество и Национальная кухня. Надеемся, что наш конкурс оставил приятные воспоминания и эмоции каждому участнику нашего конкурса.