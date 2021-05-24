В Казахстане создано мобильное приложение по изучению татарского языка

Новое развивающее мобильное приложение для детей дошкольного возраста на татарском языке «IQ TatBars», разработанное под руководством Алмаса Топеева было представлено Полномочному представителю Денису Валееву.

Бета версия приложения состоит из 14 тематических классификаторов слов и 4 игр. В планах Алмаса добавление в меню приложения – «Татарского алфавита», новых классификаторов слов, орфографии, и 3D игр, развивающих память, логику моторику и побуждающие ребенка к физической активности.

В настоящий момент приложение доступно для скачивания в Play market абсолютно бесплатно, в дальнейшем планируется размещение в App Store.

Уважаемые подписчики, будем рады Вашей обратной связи, нам интересно Ваше мнение о работе приложения и его пользе, с целью дальнейшего улучшения и доработки проекта.

На сегодняшний день Алмас Топеев создал аналогичные приложения по изучения казахского, азербайджанского, киргизского, башкирского языков, которые уже пользуются успехом у детей и их родителей.

kz.tatarstan.ru