tatruen
Главная / Новости / Очередное заседание молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области»
Очередное заседание молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области»

Очередное заседание молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.04.2021 0 2

8 апреля состоялось очередное заседание молодежного исполкома РОО «Татарская автономия Пензенской области”. Встреча началась приветственными словами председателя автономии Туктарова Ж. З. и заместителя председателя Мухамеджановой В. Ф.. Далее каждый из ребят рассказал о себе, мы познакомились с нашими новыми друзьями. Собрание продолжила председатель молодежного крыла автономии Кадеркаева А., она обозначила план проведения ближайших мероприятий.

Особое внимание мы уделили празднованию Дня Победы. Команда молодежного исполкома провела мозговой штурм и выбрала несколько идей для реализации, по каждой – была определена команда проекта. Мы в предвкушении их претворения в жизнь!

Если ты тоже неравнодушен к общественной деятельности, присоединяйся к молодёжному крылу автономии! Будем рады как новым участникам мероприятий, так и креативному пополнению в команде организаторов!

penza.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.