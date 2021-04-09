Очередное заседание молодежного исполкома РОО «ТНКА Пензенской области»

8 апреля состоялось очередное заседание молодежного исполкома РОО «Татарская автономия Пензенской области”. Встреча началась приветственными словами председателя автономии Туктарова Ж. З. и заместителя председателя Мухамеджановой В. Ф.. Далее каждый из ребят рассказал о себе, мы познакомились с нашими новыми друзьями. Собрание продолжила председатель молодежного крыла автономии Кадеркаева А., она обозначила план проведения ближайших мероприятий.

Особое внимание мы уделили празднованию Дня Победы. Команда молодежного исполкома провела мозговой штурм и выбрала несколько идей для реализации, по каждой – была определена команда проекта. Мы в предвкушении их претворения в жизнь!

Если ты тоже неравнодушен к общественной деятельности, присоединяйся к молодёжному крылу автономии! Будем рады как новым участникам мероприятий, так и креативному пополнению в команде организаторов!

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