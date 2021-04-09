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Стартует прием заявок на конкурс “Виртуальный кабинет татарского языка”

Стартует прием заявок на конкурс “Виртуальный кабинет татарского языка”

в Новости, Слайдер, Главные новости, 09.04.2021 0 6

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар совместно с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования “Институт развития образования Республики Татарстан” проводит конкурс “Виртуальный кабинет татарского языка”, посвященный 135-летию со дня рождения татарского поэта Г. Тукая и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Целью Конкурса является актуализация дидактического и методического наполнения татарского языка и литературы.

К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники и авторские коллективы общеобразовательных организаций Российской Федерации.

С деталями Конкурса можно ознакомиться в Положении.

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