Стартует прием заявок на конкурс “Виртуальный кабинет татарского языка”

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар совместно с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования “Институт развития образования Республики Татарстан” проводит конкурс “Виртуальный кабинет татарского языка”, посвященный 135-летию со дня рождения татарского поэта Г. Тукая и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Целью Конкурса является актуализация дидактического и методического наполнения татарского языка и литературы.

К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники и авторские коллективы общеобразовательных организаций Российской Федерации.

С деталями Конкурса можно ознакомиться в Положении.