Прошла Республиканская олимпиада по татарскому языку среди студентов мусульманских образовательных организаций

Сегодня, в 26-й день месяца Ша’бан (8 апреля), Российском исламском институте прошла Республиканская олимпиада по татарскому языку и истории татарского народа среди студентов мусульманских образовательных организаций.

Олимпиада организована Российским исламским институтом и Духовным управлением мусульман Татарстана.

В олимпиаде приняли участие студенты РИИ, КИУ, медресе «Мухаммадия», медресе имени 1000-летия принятия Ислама, медресе «Фанис», Буинского медресе. Участники соревновались в 3 номинациях – татарский язык, история татарского народа, татарская литература и проповедь.

В ходе открытия олимпиады с приветственным словом выступил директор Центра подготовки хафизов Куръана Абдуррашид хазрат Фаизов.

– Для студентов медресе знание татарского языка имеет большое значение. Поскольку имам в ходе своих выступлений и проповедей должен уметь доносить информацию до прихожан просто и доступно, используя литературный татарский язык. Данная олимпиада призвана повысить интерес у будущих имамов, преподавателей медресе к родному языку, к истории татарского народа, – сказал Абдуррашид хазрат.

Также с приветственным словом выступил начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Марат хазрат Ишмуратов.

Далее участники приступили к выполнению заданий.

Олимпиада по татарскому языку прошла в письменной тестовой форме с выполнением отдельных заданий. Тест включил в себя вопросы по фонетике, лексикологии, морфологии, синтаксису и пунктуации.

Олимпиада по татарской литературе представлял собой защиту исследовательской работы и устный пересказ проповеди.

Олимпиада по истории татарского народа заключался в прохождении тестирования и выполнении отдельных заданий, предусматривающих работу с источниками.

По итогам олимпиады были определены победители и призеры во всех номинациях.

dumrt.ru