Прошла Республиканская олимпиада по татарскому языку среди студентов мусульманских образовательных организаций

Сегодня, в 26-й день месяца Ша’бан (8 апреля), Российском исламском институте прошла Республиканская олимпиада по татарскому языку и истории татарского народа среди студентов мусульманских образовательных организаций.
Олимпиада организована Российским исламским институтом и Духовным управлением мусульман Татарстана.
В олимпиаде приняли участие студенты РИИ, КИУ, медресе «Мухаммадия», медресе имени 1000-летия принятия Ислама, медресе «Фанис», Буинского медресе. Участники соревновались в 3 номинациях – татарский язык, история татарского народа, татарская литература и проповедь.
В ходе открытия олимпиады с приветственным словом выступил директор Центра подготовки хафизов Куръана Абдуррашид хазрат Фаизов.
– Для студентов медресе знание татарского языка имеет большое значение. Поскольку имам в ходе своих выступлений и проповедей должен уметь доносить информацию до прихожан просто и доступно, используя литературный татарский язык. Данная олимпиада призвана повысить интерес у будущих имамов, преподавателей медресе к родному языку, к истории татарского народа, – сказал Абдуррашид хазрат.
Также с приветственным словом выступил начальник отдела науки и образования ДУМ РТ Марат хазрат Ишмуратов.
Далее участники приступили к выполнению заданий.
Олимпиада по татарскому языку прошла в письменной тестовой форме с выполнением отдельных заданий. Тест включил в себя вопросы по фонетике, лексикологии, морфологии, синтаксису и пунктуации.
Олимпиада по татарской литературе представлял собой защиту исследовательской работы и устный пересказ проповеди.
Олимпиада по истории татарского народа заключался в прохождении тестирования и выполнении отдельных заданий, предусматривающих работу с источниками.
По итогам олимпиады были определены победители и призеры во всех номинациях.