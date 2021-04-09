В Златоусте прошел Фестиваль национальной кухни «Были бы пирожки – появятся и дружки»

Настоящее кулинарное пиршество развернулось в Центральной городской библиотеке с 28 по 31 марта. Четыре дня в рамках проекта «Дом семейных традиций», реализуемого Златоустовской городской женской общественной организацией «Гражданская инициатива» в партнерстве с Центральной городской библиотекой при поддержке «Фонда президентских грантов» в большом зале библиотеки проходил Фестиваль национальной кухни «Были бы пирожки – появятся и дружки». В качестве организаторов мероприятия выступило и Златоустовское отделение Конгресса татар Челябинской области (руководитель Загидуллина Валя Галимулловна), которое вышло с предложением организовать фестиваль в рамках «Бэлеш-шоу», традиционного татарского праздника национального пирога.

Национальная кухня является одним из важнейших элементов традиций всех народов. Она берет свои истоки, практически, со времен зарождения любого народа и этноса. Большая часть блюд, которые относятся к национальным в той или иной местности, готовили до этого несколько столетий назад. Шло время – рецепты совершенствовались и дополнялись, с тем, чтобы передать будущим поколениям кулинарные секреты. Секреты национальной кухни как бесценный элемент культуры народа часто не только бережно хранятся, но и держаться в секрете.

Познакомиться с секретами русской, татарской, украинской и финской кухни, а также поучаствовать в мастер-классах по приготовлению национальных блюд, принять участие в интеллектуальных и спортивно-кухонных соревнованиях, представилась возможность разным группам населения Златоуста.

28 марта, в воскресный день, участие в фестиваля приняли семейные клубы «Вместе» (ЗГЖОО «Гражданская инициатива»), «Семейный ковчег» (библиотека № 2 «Аист»), «Читатели (сектор обслуживания детей ЦГБ).

29 марта фестивальные мероприятия проводились для ветеранских организаций и клубов по месту жительства для ветеранов, Здесь участниками стали команды: ветеранской организации «Добровольцы», совета ветеранов Российских железных дорог и клуба для ветеранов «Магистраль», Центрального территориального Совета ветеранов, команда ветеранского клуба «Жить здорово», ветеранская организация «Оптимисты».

30 марта участниками фестиваля стали студенческие команды Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова (машиностроительная и художественно-технологическая площадка» и две команды Златоустовского педагогического колледжа.

31 марта – завершали фестивальные мероприятия команды школ № 3, 18 (8 «А» и 8 «Б» классы), 35 (7«А» и 8 «Б» классы). Все четыре дня Златоустовское отделение Конгресса татар Челябинской области (руководитель Загидуллина Валя Галимулловна) рассказывало об особенностях татарской кухни и проводило мастер-класс по приготовлению чак-чака. С особенностями русской кухни знакомила ведущий библиотекарь ЦГБ Ольга Александровна Каткова и проводила мастер-класс по выпечке блинов. Украинский культурный центр «Червона калина» (руководитель Кремлева Галина Дмитриевна) представлял украинскую кухню и проводил мастер-класс по приготовлению вареников. Лариса Николаевна Луминен, руководитель карело-финского культурного центра «Инкери», рассказывала о кулинарных пристрастиях карелов и финнов и проводила мастер-класс по приготовлению финской ухи на молоке.

Все участники фестиваля с увлечением принимали участие в мастер-классах. Старшее поколение делились своими рецептами блинов и чак-чака, и даже принеси их «на пробу».

Елена Шишикина, зав. отделом обслуживания Центральной городской библиотеки