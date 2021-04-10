Татарский драмтеатр Набережных Челнов поставит спектакль с командой из Москвы

В будущем сезоне Набережночелнинский татарский драмтеатр имени Аяза Гилязова поставит спектакль по повести Каюма Насыри «Абугалисина» с участием команды из Москвы. Об этом рассказал художественный руководитель театра Олег Киньзягулов.

«Все премьеры мы готовим уже на следующий сезон. На большой сцене поставим классику драматурга и поэта Фатхи Бурнаша „Яшь йорэклэр“, следующей станет адаптация произведения Каюма Насыри „Абугалисина“. Также зрителей ждет спектакль по пьесе Туфана Миннуллина „Читлек“», — пояснил Киньзягулов.

Спектакль «Яшь йорэклэр» поставит сам Олег Киньзягулов. Постановкой «Абугалисины» займется сборная команда из Москвы и Казани, в которую войдет учащаяся в ГИТИСе режиссер Гульназ Минкина.

«Произведение „Абугалисина“ входит в школьную программу, и мы планируем организовать мероприятия, приуроченные к спектаклю, и пригласить школьников Набережных Челнов», — поделился собеседник агентства.

Режиссером спектакля «Читлек» станет Дамир Сидеев. Команду для постановки пригласят из Казани. «Идея его постановки интересная и современная в плане оснащения и оборудования», — отметил худрук челнинского театра.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru