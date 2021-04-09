Райхан Манняповой торжественно вручили в Ташкенте благодарность Президента Республики Татарстан

6 апреля 2021 года в Ташкенте состоялась церемония открытия Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан после реконструкции.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Каримов А.А., заместитель Хакима Ташкентской области по вопросам внешней торговли и инвестиций Шарипов Н.Х., представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Вождаев М.В., председатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Агеев Ш.Р., председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Р.Х., председатель Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллин Р.А., активисты и члены Правления ТОКПЦ г.Ташкента и Совета татарской молодежи при нем, сотрудники Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, соотечественники, представители СМИ.

В рамках встречи, в торжественной обстановке состоялось награждение члена Правления ТОКПЦ г.Ташкента, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, радиоведущей и редактора Татаро-башкирской редакции «Бәллүр чишмә» (Хрустальный родник) «Узтелерадиокомпании» Манняповой Р.Я. благодарностью Президента Республики Татарстан Миниханова Р.Н.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан