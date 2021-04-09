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В Пестрецах пройдет районный фестиваль, посвященный памяти Габдуллы Тукаю

В Пестрецах пройдет районный фестиваль, посвященный памяти Габдуллы Тукаю

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.04.2021 0 2

Отдел культуры Пестречинского района объявляет сбор заявок и видео на участие в III районном фестивале «Тукай моңнары – Тукаевские напевы» и творческом турнире «Путешествие в мир Тукая – Тукай иленә сәяхәт». Заявки и видео участников принимаются до 20 апреля 2021 года.

Номинации:

  • Лучшая инсценировка (возраст участников не ограничен);
  • Художественное слово (возраст: от 7 до 25 лет и выше);
  • Вокал (возраст: от 5 до 21 и выше).

Заявки и видео номинаций «Художественное слово» и «Лучшая инсценировка» принимаются на эл.почту [email protected].
Заявки и видео номинации «Вокал» принимаются на эл.почту [email protected].

pestrecy-rt.ru

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