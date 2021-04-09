В Пестрецах пройдет районный фестиваль, посвященный памяти Габдуллы Тукаю

Отдел культуры Пестречинского района объявляет сбор заявок и видео на участие в III районном фестивале «Тукай моңнары – Тукаевские напевы» и творческом турнире «Путешествие в мир Тукая – Тукай иленә сәяхәт». Заявки и видео участников принимаются до 20 апреля 2021 года.

Номинации:

Лучшая инсценировка (возраст участников не ограничен);

Художественное слово (возраст: от 7 до 25 лет и выше);

Вокал (возраст: от 5 до 21 и выше).

Заявки и видео номинаций «Художественное слово» и «Лучшая инсценировка» принимаются на эл.почту [email protected].

Заявки и видео номинации «Вокал» принимаются на эл.почту [email protected].

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