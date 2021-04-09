Приглашение на конференцию

27 апреля состоится Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «История и топонимика татарских сёл, расположенных вдоль реки Кизяк».

К участию в конференции приглашаются краеведы, библиотекари, педагоги общеобразовательных школ, преподаватели образовательных учреждений, научные работники, культработники, аспиранты, магистранты и студенты, школьники.

Основные научные направления:

происхождение сёл Чишминского района РБ;

топонимика сёл, расположенных вдоль реки Кизяк, и ее трактовка;

участие представителей сёл Чишминского района в войнах, связанных с защитой Отечества;

актуальные проблемы изучения этногенеза татар и других народов Чишминского района РБ;

просветительская деятельность в сёлах, расположенных вдоль реки Кизяк;

духовная составляющая, языки, традиции и фольклор народов, заселяющих сёла, расположенные вдоль реки Кизяк, в контексте исторической филологии и культуры;

социолингвистические аспекты изучения национальных языков в школах Чишминского района;

проблемы сохранения и развития родных языков в Чишминском районе;

краеведческие музеи сёл, особенности составления шэжере;

люди, прославившие сёла, расположенные вдоль реки Кизяк;

современное экономическое и социально-культурное состояние сел и деревень;

контакты, взаимодействие, традиции межнациональных коммуникаций сёл, расположенных вдоль реки Кизяк, с сёлами, где проживают русские, башкиры, украинцы, финно-угорские и другие народы.

актуальные проблемы современного краеведения.

Рабочие языки конференции: татарский и другие тюркские языки, русский.

Материалы (заявки и тексты статей) принимаются до 20 апреля 2021 г. по электронной почте [email protected] с пометкой «Конференция».

С деталями можно ознакомиться в Приложении.