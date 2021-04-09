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Приглашение на конференцию

Приглашение на конференцию

в Новости, Слайдер, Главные новости, Наука, 09.04.2021 0 3

27 апреля состоится Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «История и топонимика татарских сёл, расположенных вдоль реки Кизяк».

К участию в конференции приглашаются краеведы, библиотекари, педагоги общеобразовательных школ, преподаватели образовательных учреждений, научные работники, культработники, аспиранты, магистранты и студенты, школьники.

Основные научные направления:

  • происхождение сёл  Чишминского района РБ;
  • топонимика сёл, расположенных вдоль реки Кизяк,  и ее трактовка;
  • участие представителей сёл Чишминского района в войнах, связанных с защитой Отечества;
  • актуальные проблемы изучения этногенеза татар и других народов Чишминского района РБ;
  • просветительская деятельность в сёлах, расположенных вдоль реки Кизяк;
  • духовная составляющая, языки, традиции и фольклор  народов, заселяющих  сёла, расположенные вдоль  реки Кизяк,   в контексте исторической филологии и культуры;
  • социолингвистические аспекты изучения национальных языков в школах Чишминского района;
  • проблемы сохранения и развития родных языков в Чишминском районе;
  • краеведческие музеи сёл, особенности составления шэжере;
  • люди, прославившие сёла, расположенные вдоль  реки Кизяк;
  • современное экономическое и социально-культурное состояние сел и деревень;
  • контакты, взаимодействие, традиции межнациональных коммуникаций сёл, расположенных вдоль реки Кизяк, с сёлами, где проживают русские, башкиры, украинцы, финно-угорские и другие народы.
  • актуальные проблемы современного краеведения.

Рабочие языки конференции: татарский и другие тюркские языки, русский.

Материалы (заявки и тексты статей) принимаются до  20 апреля 2021 г. по электронной почте [email protected] с пометкой «Конференция».

С деталями можно ознакомиться в Приложении.

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