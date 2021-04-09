Приглашение на конференцию

27 апреля состоится Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «История и топонимика татарских сёл, расположенных вдоль реки Кизяк».
К участию в конференции приглашаются краеведы, библиотекари, педагоги общеобразовательных школ, преподаватели образовательных учреждений, научные работники, культработники, аспиранты, магистранты и студенты, школьники.
Основные научные направления:
- происхождение сёл Чишминского района РБ;
- топонимика сёл, расположенных вдоль реки Кизяк, и ее трактовка;
- участие представителей сёл Чишминского района в войнах, связанных с защитой Отечества;
- актуальные проблемы изучения этногенеза татар и других народов Чишминского района РБ;
- просветительская деятельность в сёлах, расположенных вдоль реки Кизяк;
- духовная составляющая, языки, традиции и фольклор народов, заселяющих сёла, расположенные вдоль реки Кизяк, в контексте исторической филологии и культуры;
- социолингвистические аспекты изучения национальных языков в школах Чишминского района;
- проблемы сохранения и развития родных языков в Чишминском районе;
- краеведческие музеи сёл, особенности составления шэжере;
- люди, прославившие сёла, расположенные вдоль реки Кизяк;
- современное экономическое и социально-культурное состояние сел и деревень;
- контакты, взаимодействие, традиции межнациональных коммуникаций сёл, расположенных вдоль реки Кизяк, с сёлами, где проживают русские, башкиры, украинцы, финно-угорские и другие народы.
- актуальные проблемы современного краеведения.
Рабочие языки конференции: татарский и другие тюркские языки, русский.
Материалы (заявки и тексты статей) принимаются до 20 апреля 2021 г. по электронной почте [email protected] с пометкой «Конференция».
С деталями можно ознакомиться в Приложении.