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В Москве открылся фестиваль “Тюбетейка”

В Москве открылся фестиваль “Тюбетейка”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.04.2021 0 5

Ежегодный Фестиваль Культур «Восточный базар «Тюбетейка»
знакомит москвичей и гостей столицы с культурно-художественным, историческим наследием народов Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, а также России в целом. Большое внимание на выставке уделяется декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов, а также национальной кухне и обычаям. Неотъемлемой частью проекта является культурное просвещение и демонстрация частных коллекций с рассказами искусствоведов, показы фильмов о мастерах, художниках и экспозиции частных и государственных музеев.
В рамках фестиваля проект “Миллихасите” @millihasite представил свою уникальную коллекцию традиционных женских костюмов зажиточных казанских татар середины 19 века.

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