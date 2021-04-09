В Москве открылся фестиваль “Тюбетейка”

Ежегодный Фестиваль Культур «Восточный базар «Тюбетейка»

знакомит москвичей и гостей столицы с культурно-художественным, историческим наследием народов Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, а также России в целом. Большое внимание на выставке уделяется декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов, а также национальной кухне и обычаям. Неотъемлемой частью проекта является культурное просвещение и демонстрация частных коллекций с рассказами искусствоведов, показы фильмов о мастерах, художниках и экспозиции частных и государственных музеев.

В рамках фестиваля проект “Миллихасите” @millihasite представил свою уникальную коллекцию традиционных женских костюмов зажиточных казанских татар середины 19 века.