Заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» в 2020 –2021учебном году

С 5 по 8 апреля прошел заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» в 2020-2021 учебном году.

19 учителей республики Татарстан продемонстрировали свои уроки, мастер-классы и методическую мастерскую.

В составе жюри работали заведующий кафедрой татарского языка и литературы Шамсетдинова Расима Равиловна, доцент Гилязова Лилия Гильмутдиновна, старший преподаватель Хадиева Гульнара Василовна и доцент кафедры дошкольного и начального общего образования Замалетдинова Зальфира Исхаковна, Хисматова Лилия Котдусовна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин.

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