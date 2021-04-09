ВИДЕО: В Калининграде вручили первые юбилейные медали «К 75-летию Калининградской области»

Губернатор Антон Алиханов вручил первые юбилейные медали «К 75-летию Калининградской области». Награжденные — это люди, сыгравшие значительную роль в восстановлении региона после Великой Отечественной войны.

Среди них — Хаким Биктеев, участник штурма Кёнигсберга. После взятия города-крепости Хаким Исмаилович был направлен на службу в первую созданную на территорию региона военную комендатуру. Всю дальнейшую жизнь уроженец Мордовии трудился на благо самого западного форпоста страны.

ХАКИМ БИКТЕЕВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

— Я офицер военной комендатуры. Основатель советской власти здесь, в Кёнигсберге. Мало того, что мы его взяли, мы его восстановили и сделали одним из красивейших городов России. Город растет, хорошеет, народ здесь очень дружелюбный, уважает друг друга, и хотелось бы, чтобы люди, живущие в этом городе, жили хорошо, долго и счастливо.

Юбилейными медалями «К 75-летию Калининградской области» будет награждено 6 тысяч жителей Янтарного края. Губернатор Антон Алиханов отметил роль ветеранов становления области в сохранении славной трудовой истории региона и военно-патриотическом воспитании молодежи.

АНТОН АЛИХАНОВ, ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Вы для области настоящая гордость и наша живая история. Калининградская область гордится вами и берёт с вас пример. И в завершении, хочу ещё раз поздравить с наступающей 76 годовщиной Победы, пожелать вам крепкого здоровья, успехов в ваших делах, счастья и благополучия, всего самого доброго вам, вашим родным и близким.

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