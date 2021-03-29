Олимпиады и флешмоб: как в Татарстане отпразднуют Год родных языков

В Татарстане в Год родных языков и народного единства подготовлен масштабный план мероприятий от олимпиад до флешмобов. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений РТ рассказала начальник управления нацобразования Минобра РТ Лилия Ахметзянова.

«В Год родных языков и народного единства намечается увеличение не только количества мероприятий, но и охвата населения, в первую очередь детей и школьников. Самые масштабные и крупные мероприятия пройдут 26 апреля в день 135-летия великого татарского поэта Габдуллы Тукая», — сказала Ахметзянова.

В этот день Минкульт РТ организует возложение цветов к памятнику Габдуллы Тукая; торжественное мероприятие посвященное юбилею поэта; вручение госпремии РТ и литературно-театральные проекты. Также в апреле состоятся: международная олимпиада по татарскому языку, зональный этап конкурса юных российских поэтов и писателей «Ильхам» и этап всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».

В День русского языка — 6 июня — организуют возложение цветов к памятнику Александру Пушкину, а также пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню русского языка, и международная просветительская акция «Пушкинский диктант». Также во всех образовательных организациях будет организован флешмоб «Читаем Пушкина». Кроме того, с 3 по 7 июня Министерство образования проведет международную олимпиаду по русскому языку.

В Татарстане в Год родных языков и народного единства запланированы конференции школьников и мероприятия в библиотеках и кинотеатрах в районах республики. «Самые масштабные мероприятия пройдут в городах: Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, Елабуге», — подчеркнула Лилия Ахметзянова.

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