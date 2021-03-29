В Полпредстве Татарстана презентовали проект «Ислам на снегу»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с авторами и командой мультикультурного проекта «Ислам на снегу».

Во встрече также принял участие заместитель Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов.

Цель данного проекта – объяснить людям, что такое настоящий ислам, победить неоправданный страх у немусульманской части населения России, показать в историческом разрезе тесную взаимосвязь ислама с православием.

«В нашей стране мы имеем дело не с исламом в России, а с «российским исламом». Он в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране не привозной, а наши мусульмане – ее коренные жители», – сказала один из авторов проекта и генеральный продюсер Милана Забелло.

Планируется, что проект будет включать в себя несколько направлений и доносить информацию в форматах фильмов, видеоблога и социальных роликов.

Равиль Ахметшин напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2014 года Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Также Президент России поддержал празднование на государственном уровне в 2022 году 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. «Ваш проект очень важен и актуален. И станет одним из основных в преддверии этой знаменательной даты для всей страны», – подчеркнул он.

«Интересным и уникальным» проект назвал Рушан хазрат Аббясов. Он отметил, что Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ окажется поддержку в его реализации.

В презентации проекта также участвовали сценарист, продюсер Анна Вейлерт и продюсер, специалист по продвижению Марина Сезина.

Авторами идеи проекта также являются публицист-аналитик Андрей Николаев и заместитель главного редактора издания «Суть Событий» Олег Павлов.

В ближайшее время состоится встреча авторской группы с Председателем Совета муфтиев России, Председателем Духовного управления мусульман РФ Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином.

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